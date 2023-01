Un convoi humanitaire pour l’Ukraine va partir de Lyon

Organisé par l’association Des Convois vers l’Espoir en partenariat avec d’autres associations rhônalpines, un convoi humanitaire prendra la route au départ de Lyon à destination de la frontière ukrainienne, à Zamosc.

Une vingtaine de bénévoles se relaieront pour un trajet de 4000 km aller-retour au cours du week-end du 27 janvier, au volant d’une dizaine de véhicules contenant du matériel médical et de chauffage à destination d’orphelinats et de l’hôpital pédiatrique de Lviv.



Basée à Lyon, Des Convois vers l’Espoir est une association humanitaire qui a pour but de réaliser des expéditions, actuellement en Ukraine, pour amener du matériel, en particulier médical et des ambulances. Douze convois ont été réalisés par les bénévoles de l’association depuis le début de la guerre au mois de février.



Ce convoi contiendra une cinquantaine de poêles à bois, des groupes électrogènes, des kits de production d’électricité, des cuisinières, ainsi que du matériel médical récupéré auprès de pharmacies de la région lyonnaise. Ce matériel sera ensuite distribué sur place entre l’hôpital pédiatrique de Lviv et les orphelinats gérés en Ukraine par la mission Caritas.

Le convoi partira de Lyon le vendredi 27 janvier dans l’après midi, arrivera sur place le samedi après- midi avant de repartir le soir même pour Lyon, où il sera de retour le dimanche soir.



Il est possible pour des particuliers ou des entreprises de participer financièrement au transport, ainsi qu’à l’achat de matériel médical spécifique, ou de fournir des dons matériels en allant sur le site de l’association www.desconvoisverslespoir.fr.