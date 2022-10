Un couple des Bouches-du-Rhône mis en examen pour un trafic de déchets

le parquet de Marseille a mis en examen et placé en détention provisoire un couple dans le cadre d’une enquête sur l’exploitation illégale de déchets de travaux publics et du bâtiment à Allauch et Peypin.

Selon le parquet, Le couple recueillait des déchets du BTP provenance des Bouches-du-Rhône et même au-delà, y compris d’opérateurs économiques importants. Durant l’enquête, malgré de multiples mises en demeure de l’autorité préfectorale, les activités d’apport de déchets sur les sites avaient persisté au point d’atteindre plusieurs dizaines de milliers de m3. Le site de Peypin, entouré de forêt, avait même pris feu, nécessitant une intervention des pompiers pendant plusieurs jours pour éviter son extension et des reprises.

Le couple encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et 1,5 million d’euros d’amende