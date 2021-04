Un couple se forme grâce à un test PCR

À Belfort, un coup de foudre à frappé Julie, la patiente, et Mickaël, le préleveur. Ils se sont rencontrés par hasard lors d’un test Covid.



Un test rempli d’amour



Julie était cas contact et un peu stressée. Mickaël s’est taché de la rassurer derrière son masque, ses lunettes de protection, sa charlotte sur la tête, et sa blouse d’un bleu “sac-poubelle”. Ces derniers ont parlé durant plus d’une heure avant même de réaliser le test PCR et de là un vrai coup de foudre est né en un regard.



Par la suite, ils se sont revus. Sans masque cette fois-ci, ils se découvraient réellement pour la première fois, ce qui leur a confirmé leur attirance. Depuis, pas un jour ni une nuit ne se passe sans qu’ils ne soient ensemble.



Les amoureux affirment que sans la pandémie ils ne se seraient “probablement jamais rencontrés”.