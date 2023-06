Un coureur du VCVB souffle la victoire à deux Stéphanois

S’est tenu ce week-end le Grand Prix cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise. Une course qui a marqué les esprits.

En effet, deux cyclistes stéphanois, proches de la ligne d’arrivée célébraient sur les derniers mètres la victoire. Cependant, le Caladois Simon Ruet revenu à pleine vitesse, a dépassé les deux coureurs, pour s’imposer.



Une victoire inattendue après 92 kilomètres de course, Simon Ruet réagit à son exploit et affirme lors d’une interview pour Le Progrès « Dans le dernier kilomètre, je les ai aperçus devant, alors j’ai sprinté. C’est une victoire incroyable ».

A l’inverse, c’est la déception qui envahit les deux Stéphanois . Ce moment magique a été filmé et fait déjà réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.