Un dealer de cocaïne récidiviste rattrapé par la police ce vendredi

Un jeune homme déjà connu des services de police a été interpellé le 15 décembre avec 103 grammes de cocaïne. Du cannabis et 503 euros en liquide ont également été saisis.



Arrêté pour des faits similaires en janvier lors d’un simple contrôle routier à Caluire-et-Cuire, l’enquête s’est poursuivie et a mené jusqu’à son domicile où se trouvait plus de 20 000 euros en espèce !



De nouveau pris la main dans le sac un mois plus tard lors d’un autre contrôle routier avec 50 grammes de cocaïne dans son véhicule, il est passé par la case prison fin février.



Mais le trafiquant ne semble pas avoir retenu la leçon. Libéré en juin, mais toujours suivi par les enquêteurs, il aurait repris ses activités dès sa sortie.



En deux ans, c’est 10 kg de cocaïne qu’il aurait écoulé dans l’agglomération lyonnaise, qu’il livrait directement à domicile.



Il devait être jugé en comparution immédiate ce vendredi.