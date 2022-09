Un défilé en ouverture de la braderie de Chalon

En ouverture de la 6e édition de la braderie des commerçants qui aura lieu le vendredi 9 et samedi 10 septembre dans le centre piéton de Chalon-sur-Saône, un défilé de mode des commerçants se déroulera ce jeudi soir sur la place de Beaune à partir de 19 h 30. Le stationnement et la circulation sont impactés.



La circulation sera interdite de 17h à minuit, rue des Chargeurs et sur l’ensemble du triangle de la place de Beaune, sauf entre le n°28 et la rue de la Trémouille,

Le stationnement est interdit de 8h à 23h30 sur l’ensemble du triangle de la place de Beaune.