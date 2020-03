Un député du Rhône claque la porte de LREM

Adopter la réforme des retraites grâce au 49.3 a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le député du Rhône, Hubert Julien-Laferrière a annoncé son départ du groupe La République en Marche à l’Assemblée Nationale.



Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le député explique “qu’élections après élections, l’abstention monte, le nationalisme et le repli progressent, que le sentiment de l’inutilité de la classe politique croît fortement, alors que depuis 15 mois le pays est avec la crise des Gilets jaunes puis la réforme des retraites secoué par des mouvements sociaux d’une intensité rarement atteinte, je ne me résigne pas à laisser jeter à nouveau le discrédit sur le Parlement. Or, l’usage de l’article 49-3 de la constitution par le Premier ministre va attiser les tensions et aboutir à l’adoption d’une loi capitale sans vote et sans que les représentants de la nation aient pu débattre jusqu’au bout.” Il siégera désormais seul.

A noter que 300 personnes ont manifesté ce mardi devant la préfecture à Lyon pour dénoncer l’utilisation du 49-3.

Sur le plan national, le gouvernement doit désormais faire face à deux motions de censure.