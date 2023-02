Un derby à aller chercher pour Roanne en Coupe de France

Ce mercredi soir, Roanne se déplace à l’Astroballe pour y affronter l’ASVEL à l’occasion des 8e de finale de Coupe de France.

Actuellement 8e du championnat, avec un bilan de 11 victoires pour 10 défaites, la Chorale se veut revancharde après sa défaite surprise contre Fos-Sur-Mer. Les Roannais pourront compter sur le retour d’Arthur Bruyas. L’enjeu du match est donc une qualification pour les quarts de finale, qui se dérouleront sous la forme d’un top 8, avec quarts et demi-finales sur un même lieu et un même week-end à l’Arena Loire de Trélazé les 18 et 19 mars.

Face aux grosses formations, les joueurs de Jean-Denys Choulet ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser cette saison. Et Lyon-Villeurbanne s’en souvient. Les hommes de TJ Parker avait perdu lors de la première confrontation de la saison en championnat le 23 octobre ( 89-83 ).

Le contexte et la compétition ont changé depuis ce dernier rendez-vous. L’ASVEL, dispose du même nombre de succès que Roanne en championnat ( 11 ) mais les Villeurbannais ont un match en moins. L’Astroballe ne réussit pas vraiment aux Roannais qui n’ont pas gagné à Villeurbanne depuis 10 ans.

La rencontre est à suivre à partir de 20h.