Un dindon terrorise les habitants du Minnesota

Les habitants de Coon Rapids, au Minnesota, tentent de se débarrasser de Gladys, le dindon causant de nombreux problèmes.

L’animal développe un comportement de plus en plus agressif envers les personnes. Gladys passerait ses journées à picorer les pneus des voitures, attaquer les passants, leur donner des coups de bec et les poursuivre.



Les 60 000 habitants de la ville sont mécontents, précisant qu’ils ne peuvent « même plus organiser de barbecue ». « Ce dindon m’attaque tous les jours ! Il me suit, monte mes escaliers et essaie d’entrer dans ma maison. Il me poursuit même quand je suis en voiture. Ce dindon a pris le contrôle de nos vies !” témoigne Rachel, une habitante de Coon Rapids.



Les autorités ont également été sollicitées, mais ces derniers refusent de déplacer le dindon « car il risquerait de reproduire son comportement agressif », on espère que la cohabitation de Gladys et des habitants soient meilleures à l’avenir.