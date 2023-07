Un dispositif incendiaire retrouvé devant le domicile du maire de Charly

Olivier Araujo, maire de Charly, a retrouvé une torche en feu sur son portail devant chez lui. Retrouvée par un voisin, l’incendie a pu être évité.



Le maire s’inquiète et affirme dans une interview publié sur France 3 : « Dans ce contexte national, je suis évidemment inquiet de retrouver cela devant chez moi (…) Mais attaquer les personnes à leur domicile, ça interroge vraiment sur la relation d’une minorité vis-à-vis de l’autorité. On a l’impression qu’il n’y a plus de règles, c’est fou ! ».

En réaction, Fabienne Buccio, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a exprimé le soutien de l’État au maire de Charly.

Par ailleurs, l’association des maires de France a lancé un appel à rassemblement pour lutter contre ces violences ce lundi midi devant tous les hôtels de ville du pays.