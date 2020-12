Un documentaire sur Tony Parker en janvier sur Netflix

Tony Parker, meilleur joueur de basket français de « tous les temps » va faire l’objet d’un nouveau documentaire sur Netflix.

Intitulé « The Final Shot », le documentaire sera disponible en France le 6 janvier 2021 sur la plateforme de streaming.

Alors que le joueur a pris sa retraite en juin 2019 et jongle depuis entre ses activités de propriétaires de l’ASVEL, de la station de ski Villard-de-Lans et de musicien, le documentaire devrait s’attarder sur sa dernière saison en NBA.

Les caméras du réalisateur Laurent Bodin (« Le K Benzema », « Gims », « Get Up Stand Up »), se sont donc posées à Charlotte entre 2018 et 2019 et ont suivi le basketteur pendant un an.

La bande-annonce est sortie aujourd’hui et semble prometteuse. De nombreux témoignages viennent accompagner ce récit sur la vie du premier Français a avoir gagné en NBA, notamment le témoignage émouvant de feu Kobe Bryant, décédé en janvier 2020.