Un don du sang gourmand au Palais de la Bourse

Pour pallier le manque de sang dans les stocks, l’Etablissement français du sang fait son retour au Palais de la Bourse pour une nouvelle campagne de don, les 27 et 28 février. En partenariat avec CCI, la ville de Lyon et le Rotary Club, cette grande collecte offrira aux donneurs des collations confectionnées par les chefs des Toques Blanches lyonnaises.

Une inscription sur internet est nécessaire pour participer à cette campagne. Les donneurs doivent impérativement être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kg. Des dons du sang sont aussi possibles toutes les semaines, à la maison du Don dans le deuxième arrondissement.