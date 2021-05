Un élevage clandestin d’animaux découvert à Vaulx-en-Velin

Une exploitation clandestine située à Vaulx-en-Velin a été découverte par la police le mercredi 28 avril. Des chèvres, des lapins, des moutons et des poules étaient élevés illégalement dans de mauvaises conditions d’hygiène.



À la fin du mois d’avril, le parquet avait saisi la Sûreté départementale et la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) afin d’enquêter sur un établissement non déclaré et suspecté d’élevage clandestin.



Quatre membres d’une même famille ont été interpellés ainsi que trois hommes d’origine étrangère. Les investigations ont constaté la présence non déclarée de constructions préfabriquées, abritant des ouvriers en situation irrégulière.



Une cinquantaine d’animaux vivaient dans des circonstances misérables. Suite à l’arrestation, la SPA a pris en charge ces animaux.



L’établissement est aujourd’hui clos et le responsable du site mis en demeure de cesser ses activités illégales, dans l’attente de poursuites judiciaires et administratives.