Un enfant de 10 ans meurt dans une fusillade

Un enfant de dix ans est décédé dans une fusillade qui a éclaté dans la nuit de lundi à mardi, dans le quartier de Pissevin à Nîmes.



L’enfant de dix ans se trouvait à l’arrière de la voiture de son oncle lors du drame. Ce dernier a été touché, et un autre garçon présent dans le véhicule n’a lui, pas été blessé. Les suspects auraient pris la fuite à bord d’une voiture volée, retrouvée plus tard à proximité.



Les trafics de stupéfiants sont nombreux dans le quartier de Pissevin. Une quinzaine de règlements de compte a eu lieu entre 2020 et 2021, et un homme de 39 ans avait été abattu en janvier dernier.

Nîmes : un enfant de 10 ans tué lors de ce qui semble être un règlement de comptes entre trafiquants. C’est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 22, 2023