Un enfant enlevé par son père et retrouvé par les gendarmes de l’Allier et de Saône-et-Loire

C’est sur le compte Facebook de la gendarmerie de l’Allier qu’a été posté une publication sur l’affaire d’un enlèvement d’un enfant d’à peine 1 an.



En effet, vendredi dernier la police de la Saône-et-Loire appelle le Centre Opérationnel de la Gendarmerie du 71 afin de signaler l’enlèvement. Seulement une heure plus tard vers 14h20, les gendarmes de l’Allier et de la Saône-et-Loire interpellent à Diou 9 individus et libèrent l’enfant qui aurait été enlevé par son père et 4 complices.

La rapidité des policiers et gendarmes mobilisés a permis à l’enfant d’être rapidement rendue à sa mère. Selon la gendarmerie de l’Allier, les personnes interpellées ont été placées en garde à vue.