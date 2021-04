Un enfant s’empare du compte Twitter du commandement des armes nucléaires américaines

Un mystérieux tweet a semé la confusion. En effet, un tweet sibyllin “;l;;gmlxzssaw,” a été posté dimanche sur le compte Twitter du commandement des armes nucléaires américaines. Le message a été rapidement supprimé mais en quelques secondes des milliers de personnes ont pu le lire.

S’agissait-il d’un piratage ? D’un message secret ? Et bien non ! Le mystérieux tweet était simplement du charabia écrit par l’enfant du responsable du compte Twitter du commandement militaire.

“Le responsable du compte Twitter du commandement militaire, qui était en télétravail, a laissé le compte ouvert et sans surveillance quelques instants. Son jeune enfant a profité de la situation et s’est mis à jouer avec le clavier et, a malheureusement, et sans s’en rendre compte, publié le tweet”, a détaillé un porte-parole du Stratcom (le Stratcom exerce un contrôle militaire sur l’ensemble des armes nucléaires des États-Unis, ndlr).