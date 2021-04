Un épisode de pollution dans la bassin lyonnais et le Nord-Isère

Un épisode de pollution de l’air aux particules fines de type combustion est en cours dans le bassin lyonnais/Nord-Isère. Depuis plusieurs nuits les agriculteurs avaient allumé des braseros, des feux et même des bougies afin de réchauffer l’atmosphère afin de protéger leurs parcelles du gel.



Le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a décidé d’activer le niveau information-recommandation relatif à cet épisode de pollution.

Aucune mesure n’est contraignante à ce stade.



Mais il est recommandé, d’utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants et d’abaisser sa vitesse sur les grands axes.

Par ailleurs, pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur. La limitation des activités physiques et sportives intenses en plein air est conseillée.