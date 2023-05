Un exercice ce mercredi au barrage de Villerest

Le dispositif #FRAlert sera utilisé ce mercredi lors d’un exercice au barrage de Villerest.



Si vous êtes dans le secteur, vous allez probablement recevoir une notification. Cette simulation se fera sans déploiement de moyens sur le terrain. En revanche, il doit permettre de coordonner et tester l’efficacité de la chaîne d’alerte et les modalités de mise à l’abri des habitants des communes situées dans la zone de proximité immédiate du barrage (Villerest, Roanne, Riorges, Le Coteau, Perreux, Commelle-Vernay et Saint-Vincent de Boisset).



Selon la préfecture, “Ce déclenchement du signal PPI d’alerte ou du signal de fin d’alerte émis par les sirènes le jour de cette expérimentation ne doit pas inquiéter les populations des communes concernées, puisqu’il ne s’agira que d’un exercice”.

“Cet outil permet d’envoyer des notifications sur le téléphone mobile des personnes présentes dans une zone confrontée à un grave danger (catastrophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel, acte terroriste…) afin de les informer de la nature du risque, de sa localisation et des comportements à adopter pour se protéger”

Aucune réponse particulière n’est demandée. N’engorgez pas les appels d’urgence