Un exercice de sécurité dans une usine de Croix-Luizet la semaine prochaine

Un exercice se tiendra jeudi 14 décembre, à Villeurbanne, dans l’usine de Croix-Luizet qui assure la production d’eau potable pour une partie des habitants de la Métropole Lyonnaise. L’exercice aura lieu dans la matinée.



Un important déploiement de forces de secours pourra donc être observé à proximité du site et les sirènes seront activées.



À cette occasion, le nouveau système d’alerte et d’information par diffusion cellulaire sera testé auprès des populations se trouvant à Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Appelé FR-Alert, ce dispositif permet de prévenir en temps réel toute personne détentrice d’un téléphone portable de sa présence dans une zone de danger et de l’informer des comportements à adopter pour se protéger.



Les personnes qui recevront la notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique, n’auront aucune action à entreprendre ou comportement particulier de mise à l’abri à adopter. La mention « exercice » sera explicitement indiquée.