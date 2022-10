Un futur pipeline hydrogène pivot de l’industrie régionale décarbonée

La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Compagnie nationale du Rhône ont présenté le projet de création d’un pipeline Hydrogène dans la Vallée de la Chimie.



A l’heure où la crise énergétique rappelle l’importance des approvisionnements et l’urgence de repenser notre stratégie en la matière, ce futur pipeline sera un véritable atout pour l’industrie régionale. Avec cette infrastructure, la Région Auvergne-Rhône-Alpes entend conforter sa position de pionnière de la décarbonation et de l’Hydrogène vert.



Le pipeline permettra d’assurer les approvisionnements des industries tout en accélérant leur décarbonation. Celui-ci reliera le barrage de Pierre-Bénite au sud de Lyon, qui servira d’électrolyseur d’Hydrogène, au futur site de Symbio à Saint-Fons.

Il s’agira d’hydrogène renouvelable produit directement à partir d’hydro-électricité pour une capacité de production de 20MW avec une mise en service prévue en 2025.