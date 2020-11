Un hommage national à Daniel Cordier ce jeudi

Un hommage national sera rendu à Daniel Cordier ce jeudi dans la cour des Invalides à 15h30. Emmanuel Macron prendra la parole devant un public réduit, en raison du contexte sanitaire. La Marseillaise et le Chant des partisans, l’hymne de la Résistance pendant l’Occupation, vont résonner aux Invalides.

Daniel Cordier était un des premiers à avoir rejoint les Forces françaises libres en juin 1940. Il est décédé la semaine dernière à l’âge de 100 ans.

Parti à Londres le 21 juin à l’âge de 19 ans, il deviendra deux ans plus tard le secrétaire de Jean Moulin, légendaire figure de la résistance intérieure qui succombera aux mains de la Gestapo et de Klaus Barbie en 1943. Après la guerre, il est devenu collectionneur d’art et historien grâce à l’initiation à l’art moderne par le président du Conseil national de la résistance.

Il a également écrit plusieurs ouvrages sur Jean Moulin et sur l’organisation de la résistance à Lyon. Dans “Alias Caracalla”, Daniel Cordier raconte notamment dans un récit autobiographique tous les détails sur l’organisation de la résistance dans la capitale des Gaules.

Daniel Cordier était l’un des deux derniers Compagnons de la Libération.