Un hommage rendu à la policière tuée à Rambouillet

Originaire de la ville de Montmartin-sur-Mer dans la Manche, Stéphanie, 49 ans, a été tuée dans une attaque au couteau vendredi dernier alors qu’elle s’apprêtait à reprendre son service d’accueil au sein du commissariat de Rambouillet.

Un hommage prévu

Des rassemblements sont prévus ce lundi 26 avril à Rambouillet (Yvelines) et devant les commissariats à 17h30, trois jours après le meurtre de la fonctionnaire de police afin de lui rendre hommage.

L’heure choisie devant les commissariats n’est pas un hasard. Et pour cause, à la même heure, un hommage aura lieu à la mairie de Rambouillet.

Une enquête ouverte

Une enquête antiterroriste a été ouverte pour « assassinat sur personne dépositaire de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste ». Elle a été confiée à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure. L’assaillant a quant-à lui été abattu lors de l’attaque et trois de ses proches sont toujours en garde à vue ce lundi matin.