Un homme blessé après la chute d’une falaise dans les Monts d’Or

Ce dimanche, un quadragénaire escaladait une falaise sur la commune de Curis-au-Mont-d’Or en fin de journée sur un site naturel d’escalade. Mais un accident s’est produit et le grimpeur a chuté de la falaise. Les pompiers sont intervenus sur place et ont déployé leurs spécialistes du Grimp (Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) afin de récupérer et transporter la victime. Bien que la hauteur de la chute ne soit pas connue, la falaise en question mesure entre 15 et 30 mètres de haut par endroit.

La victime a été transportée en urgence relative à l’hôpital par les secours.