Un homme est parti de Montbrison pour aller chercher ses amis ukrainiens à la frontière

Ce samedi matin, André Bouchet a quitté Montbrison direction la frontière roumano-ukrainienne pour récupérer des amis à lui englués dans la guerre qui sévit en ce moment même dans leur pays avec la Russie. Car depuis une vingtaine d’années grâce à l’association “Échange Rhône-Alpes Ukraine”, Vadim, un Ukrainien originaire de la région de Tchernobyl, se rend chaque année en France chez André depuis qu’il a 10 ans. Il en a aujourd’hui 31. Le périple s’est ainsi étendu sur deux jours pour celui qui est infirmier-anesthésiste à l’hôpital de Montbrison. D’abord l’Italie puis la Slovénie et enfin la Hongrie pour le premier jour. Ensuite direction la Roumanie pour aller à la frontière avec l’Ukraine récupérer ses amis.

Même si son ami Vadim ne pourra être du voyage puisque tous les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans sont mobilisés dans le pays et n’ont pas le droit de le quitter pour se battre en cas de nécessité, André Bouchet a au moins voulu récupérer la femme de ce dernier et son enfant, ainsi que l’épouse et la progéniture d’un ami de Vadim également. Il a pu les récupérer ce dimanche dans la soirée et ils vont ainsi désormais faire le voyage retour vers le Forez.