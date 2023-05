Un homme nu fait des roulades sur la pelouse après un match du Top 14

Ce samedi, au stade Jean-Dauger, a eu lieu le match Bayonne-Clermont. Alors que Bayonne a remporté la victoire et que le stade ce vide, un homme, complétement nu, débarque sur le terrain et commence à faire des galipettes.

Filmé par les caméras de Canal+ lors d’un duplex, on peut voir l’homme traverser le terrain en faisant des roulades sous les rires des derniers spectateurs et de l’équipe de Canal+. Une scène improbable pour le plus grand fou rire des personnes encore présente.