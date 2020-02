Un important panache de fumée à Feyzin

Un gros panache de fumée était visible ce mercredi dans le ciel de l’agglomération lyonnaise. De la fumée qui provenait de la torchère de Feyzin.



Dans un communiqué Total a confirmé, “qu’un équipement de l’unité principale du secteur pétrochimique de la plateforme a conduit à l’utilisation de la torche (*). Pour des raisons de sécurité, les opérations d’arrêt et de redémarrage des unités impliquent de gérer des excédents de produits de type « gaz de ville ». Ces gaz ne pouvant pas être stockés ni relâchés à l’état gazeux dans l’atmosphère, il est nécessaire de les évacuer via la torche, ce qui peut générer de la fumée et du bruit. Les équipes d’exploitation prennent toutes les dispositions afin de minimiser les nuisances sonores et visuelles et de limiter la durée d’utilisation de la torche. La direction du site s’excuse pour la gêne occasionnée. “



La raffinerie précise également que la fumée est principalement composée de vapeur d’eau et d’oxydes de carbone. Elle ne présente donc pas de risques pour la santé humaine et ne participe que très faiblement à la pollution atmosphérique.



Pour rappel, les unités de raffinerie sont actuellement en maintenance et ce pour encore 6 semaines.