Un incendie ravage 20 hectares à Bully

Un feu de forêt s’est déclaré à Bully ce jeudi. Plus de 170 sapeurs-pompiers et 74 engins ont été mobilisés sur les lieux.



1 avion de la Sécurité Civile, un hélicoptère bombardier lourd et un hélicoptère de la gendarmerie ont également été mobilisé.

Selon le préfecture, l’intervention rapide et massive du SDMIS69 a permis de fixer le feu malgré une propagation rapide en raison du vent et l’incendie d’une maison.

Au total, 20 hectares sont partis en fumée. Un magasin avait été évacué par mesure de sécurité.