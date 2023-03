Un jeu concours permet au gagnant de remporter un œuf en or d’une valeur de 2000€

La marque de confiseries et de chocolats créée en 2007, lance une chasse géante pour trouver un œuf en or a l’occasion du changement d’identité de la marque. Anciennement appelé Les Bonbons de Julien, ils seront désormais connus sous le nom de La Fabrique de Julien.

Pour marquer ce changement, l’entreprise s’associera à une autre entreprise familiale, le joaillier Garel afin d’offrir un cadeau inédit. Une clé cachée dans un paquet de confiseries ou de chocolats permettra aux gagnants de remporter l’œuf en or d’une valeur de 2000€. Une fois sa création, l’œuf sera gardé dans un coffre, jusqu’à l’arrivée des vainqueurs. La chasse pour « La poule aux œufs d’or » débutera le 13 mars.