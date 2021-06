Un joli sauvetage pour les pompiers du Rhône

Une invention, qui sortait un peu de l’ordinaire, a eu lieu la semaine dernière à Caluire pour les pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon.



Les pompiers du GRIMP sont intervenus pour un chat tombé dans un puits de 19m de profondeur au fond d’une cave.



La collaboration entre le Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux et la brigade cynotechnique a permis d’extraire rapidement le chat.



Il a été rendu en bonne santé à ses propriétaires.

Photo des pompiers du Rhône