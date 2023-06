Un labyrinthe géant ouvre bientôt près de Lyon

Près de Lyon, à partir du samedi 8 juillet, vous pourrez parcourir un labyrinthe géant. Tout l’été, rendez-vous dans un champ de maïs à Saint-Pierre-de-Chandieu.

Ça s’appelle l’expérience Pop Corn labyrinthe et pour 30 minutes de route, cette aventure peut se faire en famille ou entre amis. Le principe consiste à trouver la sortie sans se perdre dans les quatre hectares de maïs, un parcours d’environ 1h30 où des activités sont proposées.



À l’issue de ces activités et du parcours, il sera possible d’accumuler des points et ainsi être en compétition avec les équipes adverses.