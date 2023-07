Un lion en liberté dans les rues de Berlin, les habitants appelés à rester confinés

Non, il ne s’agit pas d’une blague, ni du tournage d’un film : la police berlinoise a bel et bien émis un avertissement d’urgence, invitant les habitants à rester confinés chez eux dans la nuit de mercredi à jeudi en raison d’un « grand prédateur » qui arpenterait librement les rues de la banlieue sud de la capitale.

Scène digne d’un film apocalyptique : des véhicules munis de haut parleurs ont circulé dans les rues, avertissant les résidents de ne quitter leur domicile sous aucun prétexte.

D’après les services de police et les pompiers, le « grand prédateur » en question serait une lionne, qui aurait d’ailleurs été aperçue en train d’attaquer un sanglier. Pour le moment, les services d’urgences ne disposent d’aucune information quant à la provenance de la lionne, et sont toujours à sa recherche. Des hélicoptères ont même été déployés pour essayer de repérer le félin…

The German police are asking people in Berlin to stay indoors after someone released a lion into the wild last night. pic.twitter.com/VBz6Aqkpc1