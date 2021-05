Un lion géant et coloré s’installe place de la République à Lyon

À Lyon, comme dans les autres métropoles de France, le street art est très présent. En quelques années, la ville de Lyon s’est transformée pour devenir le cœur de cet art urbain. Les pentes de la Croix Rousse, le Zoo Art Show ainsi que le festival Peintures Fraîche reflètent cette identité. Ainsi, les rues République Grolée-Carnot souhaitent prendre part activement à cette démocratisation.



Une œuvre innovante…



En effet, du 17 mai au 15 septembre 2021 un lion géant et coloré sera installé place de la République. Cette œuvre originale et inédite plongera les Lyonnais dans un océan de couleurs pour un retour à une vie plus normale. Afin d’offrir cette nouvelle œuvre à la ville, les rues République Grolée-Carnot s’associent au fameux collectif “Birdy Kids”. Réunies par la place

de la République, ces trois rues, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, sont les plus fréquentées de la Presqu‘île de Lyon et représentent plus de 40% de sa fréquentation.



Le lion imaginé par “Birdy Kids”, a pour vocation d’apporter une respiration au cœur de la presqu’île lyonnaise. Cette structure de plus de 3 mètres de haut a été peinte en atelier. Le Lion apportera de la légèreté sur la presqu’île lyonnaise et vise à colorer la vie des Lyonnais pendant leur shopping et leur balade. Le co-fondateur de “Birdy Kids”, Guillaume Mathieu, espère que les Lyonnais pourront retrouver du plaisir grâce à “l’animal fétiche” de la ville à l’occasion de la réouverture des commerces.



…Et participative



Par ailleurs, à l’occasion d’une balade sur la presqu’île, poster une photo avec le lion sur les réseaux sociaux des rues République Grolée-Carnot avec le #BirdyInRepublique permet de tenter de remporter l’un des 50 bons d’achat de 50€ à utiliser dans l’une des enseignes participantes.