Un livre rendu après 288 ans d’empreint

Après que le colonel et politique britannique, Robert Walpole avait emprunté un ouvrage sur la biographie de l’archevêque de Brême en 1667-1668 au Sidney Sussex College de Cambridge, son descendant, le 5e marquis de Cholmondeley ainsi que le professeur John Plumb ont retrouvé en 1956, le recueil dans la bibliothèque de Houghton. Ils ont ensuite, rapportés le livre à la bibliothèque 288 ans plus tard et la bibliothèque n’a heureusement pas facturé d’amende de retard.

C’est donc un nouveau record qui est entré dans le Guinness des records pour le plus long retard de restitution d’un livre à la bibliothèque.