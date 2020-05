Un manque de masques pour les adultes dans des écoles

Où sont passés les masques ? C’est la question que se posent, ce matin les différents chefs d’établissements du Rhône. A Vénissieux, Pierre Bénite, Meyzieu, Lyon 1er, Lyon 5ème… les masques pour enfants sont bien arrivés mais personne n’a encore reçu de masques pour adultes.

Dans un communiqué, le syndicat d’enseignants CGT Education explique : « une erreur de commande a en effet eu pour conséquence que seuls des masques pédiatriques (destinés aux enfants et n’assurant pas une protection adéquate pour les adultes) ont été livrés jeudi 7 mai ». Il ajoute également que les masques adultes « sont soit absents des colis, soit ne permettent pas de couvrir les besoins des personnels (une boite de 50 par école au mieux) ». De plus, le gel hydroalcoolique, les lingettes désinfectantes et les thermomètres promis n’ont toujours pas été livrés.

CGT Education accuse également le ministère de « masquer l’improvisation et la pénurie ». D’après le syndicat, « le ministère a annoncé une date sans tenir compte ni de la logistique, ni de la réalité de terrain ». Ils soulignent notamment la difficulté d’appliquer les gestes barrière et la distanciation sociale dans une salle de classe en prenant comme exemple la dizaine d’infractions qu’ont commis Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer lors de leur visite dans une école des Yvelines.

Pour CGT Education, « cette réouverture bâclée, improvisée, se fait dans des conditions sanitaires d’ores et déjà catastrophiques ». Les enseignants exigent aussi des autorités et conformément à la réglementation, « des équipements de protection individuels soient livrés en préalable à toute reprise, en quantité suffisante, et d’une qualité permettant la protection contre le risque virologique ». Pour le syndicat, cette reprise ne permettra pas de renouer avec l’école et l’enseignement mais « risque en réalité d’accroître le risque de phobie scolaire ».