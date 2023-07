Un Marseillais remporte plus de 2 millions d’euros grâce à une erreur de son buraliste

À la suite d’une erreur de son buraliste, le 19 juin dernier, un habitant de la Valentine a remporté plus de 2 millions d’euros au Loto avec deux grilles.

Le Marseillais de 61 ans jouait régulièrement depuis plusieurs années les mêmes numéros, ceux de sa famille et ceux choisis avec son père. “Je suis allé chez mon buraliste, j’ai rempli mes grilles et quand il les a passées à la machine, il m’a dit que j’avais oublié de cocher le numéro chance. Je lui ai dit de cocher le 3 et il n’a pas fait attention, il m’a mis le 2”, raconte le Marseillais à nos confrères de La Provence. Une fois rentré chez lui, l’homme de 61 ans, modifie sa grille pour bien choisir le 2 comme numéro chance. Un 2 porte bonheur qui lui permettra alors d’empocher 2 millions d’euros avec sa grille jouée en ligne, mais aussi 133.418 euros de plus grâce à la première grille faite chez son buraliste.

Venu récupérer ses gains à la FDJ lundi 10 juillet, le sexagénaire affirme qu’il n’arrêtera pas de travailler pour autant, il continuera à exercer dans son entreprise. Mais il va quand même se faire plaisir et s’acheter “une belle maison ainsi qu’une voiture confortable sans oublier de gâter sa famille.