Un match capital, des absents au milieu de terrain, une dynamique lyonnaise… OL-Grenoble : l’avant-match

OLYMPIQUE LYONNAIS – GRENOBLE, quart de finale de Coupe de France, mardi 28 février à 21h10. À vivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL à trois matches d’un trophée et de la Ligue Europa

En difficulté en championnat ( 9e, 38 points ), l’Olympique Lyonnais ne semble avoir plus que la Coupe de France pour sauver sa saison. Les Lyonnais ne sont en effet qu’à trois matches de remporter un premier trophée depuis 2012 (Coupe de France et Trophée des champions remportés cette année-là) et d’une qualification pour la Ligue Europa.

L’OL est le grand favori dans cette rencontre. Les hommes de Laurent Blanc reçoivent Grenoble, 7e de Ligue 2 avec 38 points mais qui est dans une mauvaise passe avec trois matches de suite sans victoire en championnat.

Est-ce qu’il y a plus d’enthousiasme dans le groupe ou un peu plus de pression par rapport à ce match de Coupe de France ? Est-ce que tu sens une atmosphère différente ? La réponse de Maxence Caqueret.

L’entre-jeu lyonnais décimé

Après une place de titulaire retrouvé et un but inscrit contre Angers, Thiago Mendes est sorti sur blessure à la 89ème minute. Touché aux adducteurs, le milieu défensif brésilien devrait manquer la rencontre face à Grenoble. Une mauvaise nouvelle pour Laurent Blanc, qui est déjà privé de Houssem Aouar. Avec ces absences, il ne resterait que Maxence Caqueret, Johann Lepenant et Mohamed El-Arouch qui seront disponibles pour ce match. Corentin Tolisso a fait son retour dans le groupe mais devrait être trop juste pour démarrer, lui qui revient à peine de blessure.

Lors de la conférence de presse, Laurent Blanc a justement répondu à l’absence du milieu de terrain et du manque de joueur dans ce secteur.

La tactique, les jeunes joueurs de l’Académie titulaire ? Écoutez la réponse de Laurent blanc.

La statistique à confirmer

Grenoble n’a jamais battu l’Olympique Lyonnais lors de leur cinq confrontations. Un seul but marqué pour le GF38 ( 1-1 en 2009 ). Pour le reste, trois fois 2-0 en 2008, 2009, 2010 et une fois 4-0 en 2006.

🦁 Voici notre groupe pour la réception de Grenoble ce mardi à 21h10 en 1/4 de finale de #CoupeDeFrance 👊🔴🔵#OLGF38 pic.twitter.com/CHpTb6GjhX — Olympique Lyonnais (@OL) February 27, 2023

Enzo Parant

OLYMPIQUE LYONNAIS – GRENOBLE, quart de finale de Coupe de France, mardi 21H10. À vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Elliot Rogliardo et de Max Maurice. Rendez-vous après le match sur la page Facebook Tonic Radio pour le debrief.