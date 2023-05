Un match de gala, un grand OL, Cherki, Lacazette et Caqueret buteurs, ce qu’il faut retenir de OL – Monaco (3-1)

Olympique Lyonnais – AS Monaco, 36ème journée de Ligue 1 : 3-1 (1-1). Buts : Ben Yedder (2e s.p.) pour Monaco. Lacazette (38e), Caqueret (56e) et Cherki (78e) pour Lyon.

Un grand OL

L’OL a-t-il joué son meilleur match de la saison ? C’était notre sentiment, à chaud, peu après le coup de sifflet final. Il était visiblement partagé par Rayan Cherki : “On a aussi réussi d’autres grands matchs contre d’autres équipes du Top 4, mais, pour en avoir parlé avec Maxence (Caqueret) et Coco (Tolisso), c’est peut-être le match où on a pris le plus de plaisir.”

Débarrassés d’un contexte pesant autour du club depuis la prise de pouvoir de John Textor, les Lyonnais, poussés par un public enthousiaste, sont apparus libérés. Au milieu le triangle Caqueret-Tolisso-Cherki a régalé. “C’est peut-être un match référence” confirme Laurent Blanc : “On a aligné une équipe très offensive et on a été récompensés.” Avec entre autre le 26ème but en Ligue 1 de Lacazette qui rejoint Mbappé en tête du classement des buteurs.

Cherki comme Zidane

Laurent Blanc a souri en évoquant la double roulette de Cherki à l’origine du deuxième but : “Il y en avait un autre avec la lettre Z qui savait faire ce genre de geste”. L’intéressé a affiché son sourire en zone mixte à l’évocation de cette action : “Dans la surface, c’est un autre Rayan qui parle, c’est l’instinct !”.

Du bon #Cherki aussi en zone mixte : « Dans la surface c’est un autre Rayan qui parle ! C’est l’instinct ! » #OLASM pic.twitter.com/CWrma7ppqx — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) May 19, 2023

Un mince espoir subsiste pour l’Europe

Avec cette victoire, l’OL reste septième mais avec le même nombre de points que Rennes et à une longueur de Lille. Pour arracher la cinquième place, Lyon devra gagner ses deux matchs devant Reims et à Nice et compter sur deux faux pas de ses concurrents. Lille va recevoir Marseille et Nantes avant de finir à Troyes. Rennes va se déplacer à Ajaccio, accueillir Monaco et terminer à Brest.

Julien Huët