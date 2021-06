Un militaire blessé au Mali a gravi le Mont-Blanc

C’est un très bel exploit. Après des mois de préparation, deux jours d’ascension et 3400 mètres de dénivelé, un militaire lyonnais blessé à la jambe lors d’une opération au Mali en 2016, a atteint le sommet du Mont Blanc. Il était accompagné d’une équipe spécialisée dans le milieu montagnard.



Après une longue rééducation le sergent-chef Guillaume a participé aux Marines Corps Trials et s’est qualifié pour différentes compétitions militaires de haut niveau.



Son projet de gravir le Mont-Blanc, a vu le jour dans le cadre de la Journée pour les blessés de l’armée de Terre. “On s’est rendu compte qu’il y avait plein de projets sportifs montés pour les blessés de guerre, mais pas par eux-mêmes. Donc pour être totalement cohérent, il faut qu’on soit aussi moteur, de la définition à l’accomplissement. (…) Ce projet, c’est pour les blessés que je l’ai fait, pour qu’un blessé en reconstruction se dise oui, tout est possible, ça peut marcher. “