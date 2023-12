Installé en Suisse depuis plus de 20 ans et descendant du fondateur d’Hermès, le Français Nicolas Puech souhaite qu’une partie de sa fortune revienne à son ancien jardinier.



Mais rien n’est encore acté, selon La Tribune de Genève . En cause, un pacte successoral signé quelques années auparavant avec une fondation.



Selon le classement Challenges, l’homme est la 14e plus grande fortune de France en 2023.