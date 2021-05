Un million de voyageurs attendus par la SNCF pour le pont de l’Ascension

La SNCF a annoncé que près d’un million de voyageurs étaient attendus dans les trains grande vitesse et intercités pour le pont de l’Ascension.



Environ 2 500 TGV circuleront entre mercredi et dimanche. Huit TGV sur 10 en moyenne et 95% des TER seront en circulation.

Après avoir réduit son offre de TGV (quatre trains sur 10) en raison du contexte sanitaire et des différentes restrictions, la SNCF va peu à peu reprendre du service avec le déconfinement et l’allègement progressif des mesures sanitaires.