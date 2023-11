Un mur anti-crue installé à Chalon

La montée de la Saône se poursuit. Les instructions ont été données ce jeudi soir pour que le mur anti-crue soit monté dès ce vendredi.

La cote de la Saône ce jeudi à 18h00 était de 5,05 m avec une hausse moyenne de 3 cm/h. Les débits sont importants (1151 m3/s) et continuent d’augmenter en moyenne de 10 m3/s. La cote de surveillance active de 5m est atteinte depuis ce jeudi 15h.

La cote d’alerte de crue de 6m devrait être atteinte ce vendredi en fin de journée.

En amont, une onde de crue arrive pour la Saône sur Verdun-sur-le-Doubs et pour le Doubs sur Navilly.



La montée des eaux n’est pas une science totalement exacte et on prédit l’avenir par des évaluations de débit et de progression par heure. On peut donc encore espérer que la rivière ne déborde pas à Chalon (cote de débordement : 6,35m). Pour autant, il est préférable de ne pas courir de risques et le montage du mur permettra d’être paré pour le week-end.

Côté pratique, la circulation sera modifiée pendant le temps nécessaire au montage des équipements du mur anti-crue.