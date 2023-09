Un mystérieux nuage au-dessus de Tarare

Depuis environ une semaine, un nuage reste au-dessus de la ville de Tarare. La ville s’inquiète et pointe du doigt les teintureries. De leur coté, les industries rejette ces accusations.



Un inspecteur référent de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dreal) se rend sur place afin de vérifier les teintureries de la ville.



La préfecture a indiqué ce mardi soir que “Les fumées signalées proviennent des Teintureries de la Turdine (deux sites distincts) et des Teintureries de Tarare (un site). Les deux exploitants ont été contactés et indiquent que leurs activités sont en fonctionnement normal. Les conditions météorologiques particulières pourraient expliquer les fumées perçues”