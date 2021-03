Un nouveau centre de vaccination ouvre à Villefranche ce mercredi

Alors que le Rhône est confiné depuis le week-end dernier et que la situation épidémique est critique, la vaccination s’accélère partout en France.



Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un deuxième centre de vaccination ouvre ses portes à Villefranche-sur-Saône, ce mercredi. Au total, près de 300 vaccinations y seront réalisées chaque jour.

Ce nouveau centre sera installé à l’Escale, au palais des sports d’Arnas. Différents services publics vont collaborer pour assurer son bon fonctionnement. L’agglomération assurera l’accueil des personnes tandis que l’hôpital Nord-Ouest aura en charge la fourniture des vaccins. Le SDMIS (les sapeurs-pompiers) organisera, quant à lui, la coordination du centre. Enfin, des médecins libéraux et des retraités seront sollicités pour assurer une présence médicale.

La vaccination est ouverte aux personnes âgées de plus de 70 ans. Les personnes ayant plus de 18 ans et considérées comme à risques pourront également se faire vacciner.

Le centre sera ouvert dès ce mercredi, 7 jours/7. De 9h30 à 13h et de 14h à 19h (attention les horaires peuvent évoluer).

La vaccination, pour les deux injections, se fera uniquement et obligatoirement après la prise d’un rendez-vous. Vous pouvez soit appeler à plateforme téléphonique départementale : 04.23.10.10.10 ou soit vous rendre sur la plateforme de Doctolib.