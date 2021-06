Au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon (Rhône), un nouveau multiplexe UGC de 18 salles va ouvrir. Celui-ci remplacera l’ancien cinéma UGC de la Part-Dieu qui va fermer ses portes.



Plus grand et plus moderne, le complexe devrait bientôt voir le jour au sein du centre commercial. Son ouverture est en effet prévu pour l’été 2021.



A noter que l’UGC pourrait être accessible depuis le nouveau toit-terrasse de la Part-Dieu.