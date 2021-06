Un nouveau coach pour l’ASVEL Féminin

Valéry Demory n’est plus l’entraîneur de l’ASVEL Féminin qu’il coachait depuis 4 ans. Il est remplacé par Pierre Vincent, qui a été sélectionneur de l’équipe de France féminine de 2008 à 2013. Il a décroché un titre européen en 2009 et les médailles d’argent aux Jeux Olympiques de 2012 et à l’Euro en 2013.



Le nouveau coach lyonnais a également entraîné l’équipe de France Junior masculine avec laquelle Tony Parker avait remporté une médaille d’or européenne en 2000.



Dans un communiqué, le club indique avoir décidé “d’entamer un nouveau cycle” et salue l’ “expertise du basket et (l)a grande expérience (de son ancien coach) afin de faire grandir le club”. Pour le président de l’ASVEL féminin, “Valery a compris que nous avions besoin de changement à la tête de l’équipe pour commencer une nouvelle ère et passer un cap. C’est pour cela que nous continuons l’aventure avec Pierre. Je pense que c’est l’homme de la situation pour retrouver le plus haut niveau et franchir une étape supplémentaire. C’est l’un des meilleurs coachs que je n’ai jamais eu. Je ne serais pas là où je suis sans l’avoir rencontré.”