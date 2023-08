Un nouveau corridor bus dans le Val de Saône

Un nouveau corridor bus a été inauguré ce lundi par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, en Val de Saône. Ce dernier relie les communes de Lyon, Caluire-et-Cuire, Fontaine-sur-Saône, Rochetaillée-sur-Saône, Fleurieu-sur-Saône et Neuville. Grâce à certains aménagements et la mise en place de la priorité aux feux, le temps de parcours entre Neuville et la Part-Dieu devrait diminuer de 5 à 10 minutes d’après les dires de Bruno Bernard. Deux lignes TCL sont concernées : la 40 et la 70 (qui transportent environ 12 800 voyageurs à elles deux chaque jour).