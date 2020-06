Un nouveau drive de produits locaux ouvre ses portes à Arnas

Un nouveau point de distribution en circuit court va voir le jour à Arnas dans le Rhône. Sous l’enseigne Locavor, ce drive permet de “consommer local”, en privilégiant des produits frais et de saison.



Plus de 400 produits locaux sont ainsi proposés à la vente. Pour effectuer une commande, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site internet, puis de sélectionner ses articles entre le vendredi et le mardi soir. La distribution s’effectuera chaque jeudi, de 17h30 à 19h devant le local des associations de la ville d’Arnas.



Ce modèle de consommation permet d’éviter le gaspillage et de mieux rémunérer les éleveurs locaux. Il sera possible de commander dès ce vendredi 19 juin, pour une première distribution fixée le 25 juin prochain.