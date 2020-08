Un nouveau protocole sanitaire pour les écoles

C’est une rentrée qui s’annonce particulière pour plus de 12 millions d’élèves.

Le masque sera obligatoire pour tous les adultes, y compris les enseignants de maternelle. Les élèves n’y échapperont pas, non plus, dès la sixième ils devront porter un masque y compris pendant la récréation.



Quelques exceptions sont tout de même à prévoir. Quand le masque “est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). Dans ses situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation”.



Les masques ne seront pas distribués gratuitement par l’Etat aux élèves, excepté pour les parents qui auraient des difficultés à s’en procurer.