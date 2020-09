Un nouveau radar sur l’A6

Un radar de chantier va être activé ce mardi sur le viaduc de l’Azergues sur l’A6 dans le sens sud-nord, à hauteur de la commune d’Ambérieux. Il sera en place jusqu’à la fin des travaux le 30 octobre. La vitesse dans le secteur est de 90km/h pendant les travaux. Elle est habituellement de 110km/h

“Ce “radar autonome” sera installé et activé dès le mardi 15 septembre 2020 sur le viaduc de l’Azergues, où sont réalisés des travaux de remise à niveau des tabliers et des superstructures du viaduc de l’autoroute A6. Ce dispositif de sécurisation et de contrôle restera en place jusqu’à la fin des travaux prévue le 30 octobre 2020. Il permettra de contrôler la vitesse dans le sens de circulation Sud/Nord”