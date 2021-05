Un nouveau réseau international de trafic de drogue démantelé par la police lyonnaise

La police lyonnaise a mis fin à un nouveau trafic de stupéfiants basé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes le 27 avril dernier.



Au total, cinq personnes ont été interpellées dans la Loire et en Haute-Savoie. Ils exportaient leur drogue à l’international, notamment aux Etats-Unis ou encore en Australie.



Selon les informations de France 3, “un laboratoire clandestin de fabrication et de transformation de produits stupéfiants de synthèse a été découvert.” Lors des différentes perquisitions, 28 000 euros en liquide et 500 000 euros en diverses crypto-monnaies ont été saisis. Les enquêteurs ont également mis la main sur 9,4 kilos et 3,5 litres de MDMA, 18 400 cachets d’ecstasy, 65 grammes de crack ou encore plus d’1,5 kilos de cannabis.